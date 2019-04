Alors que le Barça menait déjà 1-0 grâce à son artificier argentin, il semble que David de Gea n'ait pas vraiment aidé ses équipiers dans cette rencontre. En effet, à la 20ème minute on retrouvait une nouvelle fois Léo Messi qui se baladait une nouvelle fois et tentait sa chance d'une frappe lointaine. Celle-ci semblait sans danger mais David de Gea y est allé de sa petite boulette pour permettre au Barça de mener 2-0 et offrir dans le même temps un doublé à Lionel Messi.