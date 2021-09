Durant quatre saisons, de 2008 à 2012, Lionel Messi a eu le privilège d'être entrainé par Pep Guardiola et Pep Guardiola a eu le privilège d'entrainer Lionel Messi. Ensemble, ils ont dominé le football espagnol et européen. Pour preuve, le coach et son maitre à jouer ont remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs et la Coupe du Roi à deux reprises et le championnat et la Supercoupe d'Espagne trois fois.

Un beau palmarès commun qui a pris fin quand Pep Guardiola a décidé de quitter le Barça pour rejoindre le Bayern Munich.

2014-2015: déjà deux buts et un assist

Lors de la saison 2014-2015, Leo Messi, épaulé par Neymar et Suarez en attaque du Barça, alors dirigé par Luis Enrique, recroise la route de Pep Guardiola en demi-finales de la Ligue des Champions. En conférence de presse d'avant match, un journaliste demande à Pep Guardiola comment stopper Leo Messi. "Si Leo est en forme, il n’y a aucune défense qui puisse l’arrêter".

Et de fait... Le lendemain, la Pulga est en feu et le Barça l'emporte 3-0. L'Argentin inscrit deux buts et offre un magnifique assist à Neymar.

Au match retour, Pep Guardiola et le Bayern l'emportent à domicile sur le score 3-2 mais cela ne suffit pas pour se qualifier pour la finale.

2016-2017: Messi impliqué dans cinq buts

Deux ans plus tard, Pep Guardiola quitter la Bavière pour poser ses valises à Manchester City. C'est dans les poules de la Ligue des Champions qu'il recroise le Barça.

Encore une fois, Messi fait son show et le Barça, à domicile, l'emporte largement. Cette fois, c'est sur le score net et sans bavures de 4-0 que Gardiola s'incline. Messi s'offre un triplé et un assist.

Au retour, c'est encore une fois Guardiola qui parvient à l'emporter. A Manchester, les Citizens l'emportent 3-1. Du côté Blaugrana, c'est bien évidemment Messi qui a offert le but.

Bref, sur les quatre confrontations entre Messi et son ancien coach, l'Argentin l'a emporté deux fois et l'Espagnol deux fois également. Mais, la Pulga a été décisif à 8 reprises en quatre rencontres (6 buts et deux assists).

Voilà Pep Guardiola averti pour la rencontre de ce mardi soir.