L'Inter de Milan est parvenu à sauver un point mardi soir à San Siro en égalisant 1-1 dans les arrêts de jeu face au Slavia Prague lors de la 1e journée du groupe F de Ligue des Champions.

Romelu Lukaku, qui souffre du dos depuis samedi, a disputé toute la rencontre au centre d'une attaque italienne très peu productive face au petit poucet d'un groupe dans lequel figurent aussi le FC Barcelone et le Borussia Dortmund.

Les 'Nerazzurri' ont en effet eu énormément de difficultés à se procurer des occasions et même à s'afficher régulièrement dans la moitié de terrain adverse. Plus en verve, le Slavia Prague a joué courageusement et a pris les commandes à la 64e grâce à l'ancien attaquant de Zute Waregem Peter Olayinka. Dangereux également avec l'ex-Anderlechtois Nicolae Stanciu, les Tchèques se sont procurés plusieurs occasions de doubler leur avance mais n'ont pas tué le match. L'Inter a donc pu égaliser dans les arrêts de jeu grâce à Nicolo Barella qui a repris au vol un ballon repoussé par la barre (90e+3).

Dans l'autre rencontre au programme à 18h55, Lyon a récolté un partage 1-1 face au Zenit St-Petersbourg. Jason Denayer était présent, brassard de capitaine au bras, au centre de la défense française. Celle-ci est restée complètement immobile en fin de première mi-temps sur une combinaison qui a libéré la frappe de Sardar Azmoun pour le but du 0-1. En deuxième période, les Gônes ont montré un meilleur visage et sont parvenus à égaliser grâce à un penalty obtenu et transformé par Memphis Depay (51e). Dans l'autre rencontre du groupe G, Benfica reçoit Leipzig.