Ils s’appellent Achille, Sebastian, Okan, Ovidiu, Kylian, Demba ou Presnel. Tous ont été au cœur d’une soirée qui a marqué les esprits. De cette nuit qui doit provoquer un basculement. Parce qu’il doit y avoir un avant et un après ce 8 décembre 2020. Cette date doit marquer un tournant dans ce combat contre le racisme. Après s’être mis des œillères et des bouchons dans les oreilles, l’instance dirigeante du football européen ne plus dire qu’elle n’a ni vu, ni entendu ce qu’il s’est passé au Parc des Princes ce mercredi soir.