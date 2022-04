Ils reviendront aux supporters des deux équipes finalistes. L'instance dirigeante du football continental veut "récompenser ceux qui constituent l'âme du football pour leur soutien fidèle durant la pandémie". Quelque 8000 billets pour la finale de l'Europa Ligue le mercredi 18 mai à Séville (21h00), seront également distribués gratuitement, a annoncé l'UEFA mercredi à l'occasion du début des ventes exclusives sur le site UEFA.com. Celles-ci se poursuivront jusqu'au 28 avril, avec des prix compris entre 70 et 690 euros pour la finale de la C1, et entre 40 et 150 euros pour la finale de l'Europa League. Le Stade de France peut accueillir 75.000 spectateurs. 52.000 billets seront réservés aux supporters : 20 000 pour chaque club participant et les 12.000 restants pour les spectateurs neutres. L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville pourra accueillir 40.000 spectateurs. 33.000 billets sont réservés aux supporters : 10.000 pour chaque club et 13.000 pour les spectateurs neutres.

Chaque personne peut demander au maximum deux billets. Les billets étant personnalisés, chaque demandeur doit indiquer ses coordonnées personnelles et celles de son invité sur le portail de billetterie. Les demandeurs seront informés par e-mail d'ici au 6 mai au plus tard de l'acceptation ou du rejet de leur commande.

La distribution des billets gratuits sera organisée par les clubs concernés.

La vente des billets pour la finale de la Conference League ne commencera que début mai. Elle se jouera le mercredi 25 mai à Tirana, la capitale de l'Albanie.