C'est ce que le comité exécutif de l'UEFA aurait décidé ce jeudi.

Contrairement à certaines rumeurs qui laissaient penser que l'UEFA établirait les critères de qualification pour les compétitions européennes en fonction du classement UEFA de chaque club, ce sera finalement bien le critère sportif qui prévaudra mais sans en préciser les détails.

Dans l'hypothèse de plus en plus probable où les compétitions nationales ne peuvent pas arriver à leur terme, malgré les recommandations de l'UEFA, ce sera donc bien le classement au moment de l'arrêt définitif de ces compétitions qui devrait déterminer les places européennes selon Martyn Ziegler, chef des sports du quotidien britannique The Times. Dans le cas où toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de rencontres (comme en France par exemple), ce classement pourrait être établi sur la moyenne de points gagnés par rencontre disputée.

Ainsi, en Belgique, où l'assemblée générale de la Pro League doit encore avaliser l'arrêt définitif du championnat demandé par le conseil d'administration, ce serait donc bien le Club Bruges qui accéderait directement à la phase de poules de la Ligue des Champions tandis que La Gantoise disputerait les préliminaires.