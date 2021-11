Entendez la Super League, que certains grands clubs ont voulu créer et ainsi se séparer des Ligues nationales. En Europe, il y a eu immédiatement beaucoup de résistance , notamment de la part des fans en Angleterre. Les partisans de la Super League ont estimé que la résolution allait trop loin. Ils estiment que l'Europe doit garantir une "concurrence équitable et ouverte". Les parlementaires craignent toutefois, entre autres, que l'initiative n'accroisse encore l'inégalité entre les clubs.

Douze des principaux clubs européens ont annoncé en avril leur intention de créer la Super League et de se détacher de la Ligue des Champions. Après une série de réactions négatives de la part des supporters et des gouvernements nationaux, les six clubs anglais Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ainsi que l'Inter Milan, l'AC Milan et l'Atlético Madrid se sont retirés.

Les clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone et le club italien de la Juventus n'ont pas changé d'avis et sont toujours favorables à la création de la Super League.

La résolution, qui n'est pas contraignante, appelle en outre à un "modèle européen du sport" avec un "sens aigu de la solidarité, de la durabilité, de l'inclusion pour tous, de la compétition ouverte et de l'équité".