La confédération européenne met tout en œuvre pour ne sacrifier aucun match.

Le football européen s’apprête à vivre une semaine décisive. Ce mardi, l’UEFA doit se réunir, à distance, avec ses 55 Fédérations. On connaît déjà la position de la Belgique : elle veut mettre un terme à la saison de Pro League, pour préparer plus sereinement la suivante. Mercredi, la confédération europeénne discutera avec l’ECA, l’Association européenne des clubs, dont le lobbying pour la reprise a été très intense depuis le début de la crise. Jeudi, ce sera au tour du Comité exécutif de l’UEFA de conclure.

Le scénario le plus probable, c’est qu’il contente tout le monde. La Belgique conserverait ses tickets européens, alors que les grandes compétitions étrangères se disputeraient jusqu’à fin juillet.