Si nous nous faisons éliminer, je serais considéré comme un échec." Avant la rencontre, Pep Guardiola, qui n’a plus soulevé la Coupe aux grandes oreilles depuis 2011, était conscient de l’enjeu personnel, mais aussi collectif. Le Catalan a sans aucun doute bien briefé ses troupes au sujet des dangers adverses. Il a aussi décidé, comme bien souvent cette saison, de se passer des services d’un véritable n°9. Mais comme l’a dit Mike Tyson : "Tout le monde à un plan jusqu’à ce qu’il soit frappé au visage."

Cet uppercut est venu des pieds du prodige de Dortmund… Non pas du Norvégien, mais bien de l’Anglais, Jude Bellingham. Si Ederson l’a touché du bout des doigts, l’envoi du milieu de terrain du Borussia a été se loger dans la lucarne. Un but qui lui permet de devenir, à 17 ans et 289 jours, le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire à inscrire un but en phase finale de C1 (après Bojan qui avait 72 jours de moins quand il avait marqué avec le Barça contre Schalke 04 en 2008).

(...)