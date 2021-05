Un air de Premier League va flotter sur l’épilogue du football des clubs cette saison. Pour la troisième fois de l’histoire, deux clubs anglais se font face pour soulever la Ligue des champions.

Depuis 2000, plus d’une finale sur trois de C1 s’est jouée entre deux équipes d’un même championnat, la Premier League égalisant cette année dans son match avec la Liga à 3-3, la Serie A et la Bundesliga ont eu droit eux aussi à leur finale 100 % italienne et allemande. Rien de plus logique finalement pour les quatre grands championnats qui placent depuis 2018 chacun quatre équipes sur la ligne de départ de la phase des groupes, soit la moitié du plateau.

La concentration des grandes nations du jeu n’empêche pas l’apparition de vents de fraîcheur venus des puissances traditionnelles comme Leipzig ou l’Atalanta l’ont montré ces dernières années. Elle rend simplement nettement plus compliquée l’avènement de nouvelle dynastie venue d’ailleurs.

Si la Superligue, heureusement mort-née, était une compétition fermée qui disait son nom, la Ligue des champions se replie, elle aussi, sur elle-même en réduisant l’incertitude du sport par les gains qu’elle offre à ses habitués.