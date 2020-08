Notre expert Mbaye Leye nous donne son avis à propos des matchs de Ligue des Champions.

1 Flick a changé la personnalité des joueurs

Vu sa forme actuelle, j’imagine mal que le Bayern ne puisse aller au bout. C’est une machine parfaitement huilée impossible à retenir quand elle ouvre le score. Le danger vient de partout : devant, au milieu et même derrière : il suffit de voir le but de Kimmich servi par Davies, le meilleur du monde à son poste. Le Bayern est favori, évidemment, même si tout est possible dans ce format. Il déploie un football total où tout le monde participe. Les positions importent peu : avec le ballon, ce qui est important, c’est d’attaquer, de mettre du mouvement, de retrouver du jeu en triangle. J’adore ce football total et il faut féliciter Flick qui a changé la personnalité des joueurs. Kovac n’avait pas réussi avec ces ego, lui est parvenu à le faire, il suffit de voir comment Lewandowski et Müller courent. Cela prouve tout ce que peut changer un entraîneur.

2 Le système de Lyon, un avantage