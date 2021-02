Une chronique de Vincenzo Ciuro.

Quand une série qu’on apprécie se termine, on est toujours un peu triste, un peu nostalgique. Surtout quand elle nous a fait vibrer pendant de nombreuses saisons.

La superproduction Messi vs Ronaldo vit ses derniers épisodes. À nous d’en profiter. Impossible à l’heure actuelle d’en connaître l’issue finale mais, à respectivement 33 et 36 ans, LM10 et CR7 vont tout doucement devoir réfléchir à leurs nouveaux costumes. Cela sent bientôt la fin de batailles épiques, de duels désormais à distance, de records battus les uns après les autres.