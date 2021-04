Ce mardi, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur la demi-finale de Ligue des champions. En gagnant 3-1 dans son stade (d'entraînement) avec un grand Vinicius auteur d'un doublé, les Madrilènes peuvent voir sereinement le match retour dans une semaine à Anfield. Malgré cette victoire, les médias ne parlent pas que de la prestation des joueurs ce mercredi matin. En effet, c'est une autre déclaration après la rencontre qui fait beaucoup de bruit du côté espagnol.

C'est Zizou qui a mis le feu aux poudres. En répondant à une question anodine d'un journaliste de Sky Sports Italia à propos de la Juventus. "Est-ce que c’est l’Italie ou Del Piero qui me manquent le plus ? Les deux. L’Italie est dans mon coeur, j’ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Un futur à la Juve ? Pour le moment, je suis ici, on verra…"

Il n'en fallait pas plus pour alerter la presse ibérique, souvent avare de ce genre de propos pour s'enflammer. Mais plusieurs choses poussent les journalistes à croire à cette rumeur. Tout d'abord parce que l'avenir de Zidane est incertain. Et ce malgré une situation sportive qu'il a bien redressée depuis janvier. Les Merengues n'ayant perdu qu'une seule fois en 2021 en Liga. Ce qui a permis au club de se battre à nouveau pour le titre en compagnie de l'Atletico et l'ennemi juré du FC Barcelone.

Ensuite parce qu'il n'y a pas que la situation du Français qui pousse à croire à un retour de son ancien enfant prodige. Pirlo réalise une première saison pour le moins délicate au sein de la Vieille Dame. La couronne du Scudetto va plus que probablement changer de tête. Une première depuis 2011. Éliminé de la C1 par Porto, l'ancien trequarista est sur un siège éjectable depuis plusieurs mois maintenant. D'autant plus qu'on ne connaît pas encore réellement le plan de jeu qu'il veut mettre en place chez les Bianconnero.

Enfin, Zinedine Zidane n'en serait pas à son coup d'essai. En 2018 aussi, il avait décidé de quitter la Maison Blanche avec fracas. Fera-t-il la même chose pour un ancien grand amour? Réponse d'ici quelques mois.