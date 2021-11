Après la rencontre, Rits, Mignolet et Clement se sont arrêtés au micro de la Ligue des Champions.

Rits : "Ce n'était pas assez. Ils ont été plus rapides, plus concentrés, meilleurs dans le pressing. En deuxième mi-temps, on a eu des occasions. Mais faire une prestation comme ça, c'est la honte. C'était un jour important, ce n'est pas acceptable de jouer comme ça. On n'était pas dans les duels, pas assez dans le match. Comme je l'ai dit, j'ai honte. Je comprends le public, c'était aussi un jour important pour eux. C'est normal qu'ils soient déçus."

Mignolet : "On voulait jouer avec une bonne mentalité. Mais quand tu encaisses très tôt, deux puis trois buts, ça devient très compliqué dans un match comme ça. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de penser au prochain match et faire un bon résultat. C'est important pour la confiance. C'est difficile de prendre des points au PSG, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça nous conviendra bien, dans un match où nous n'aurons rien à perdre."

Clement : "On n'était pas assez bien, surtout dans ces circonstances, c'était clair aujourd'hui. C'est une leçon pour les prochaines semaines et les prochains mois. On redescend sur terre avec ce résultat. C'est le moment de réagir, tous ensemble. On gagne ensemble, mais on perd aussi ensemble. J'ai fait des mauvais choix aujourd'hui. La 3ème place est jouable, mais avant ça, on doit se concentrer dès demain sur le prochain match, contre Genk. On doit prouver ce qu'on vaut. On doit montrer ce qu'est la mentalité brugeoise."