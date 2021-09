Le club aux 13 Ligues des champions a été humilié 2-1 à domicile par le Sheriff Tiraspol, le Petit Poucet de la compétition, mardi pour la 2e journée de Ligue des champions.

La reprise en demie-volée du gauche de Sebastien Thill, venue se loger en pleine lucarne, restera dans les mémoires : avec ce but sublime à la 90e minute, le Luxembourgeois a terrassé le club le plus titré de la compétition chez lui, et a offert un succès majuscule au Sheriff Tiraspol pour sa première participation à la compétition.

Un coup de frein majuscule pour les hommes de Carlo Ancelotti: après un début de saison idyllique, qui les a vus survoler la Liga et remporter leur premier match de C1 sur le terrain de l'Inter Milan (1-0), les Merengues ont déraillé là où personne ne s'y attendait.

Pour le grand retour de la Ligue des champions au Santiago-Bernabeu, rien ne s'est passé comme prévu. Le premier coup de massue est arrivé à la 25e minute: après une lumineuse ouverture, Cristiano, un autre ailier gauche homonyme du célèbre Portugais, a adressé un long centre du gauche au second poteau, que Jasur Jakhshibaev a repris de la tête pour l'envoyer dans le petit filet de Thibaut Courtois (25e), jetant un froid glacial dans le stade.

Benzema insuffisant

L'attaquant a sprinté vers le poteau de corner, se prenant le visage entre les mains tant il a eu du mal à y croire. Contre tous les pronostics, il vient d'ouvrir le score face au mastodonte Real Madrid. Il exhibe et embrasse son protège-tibia aux couleurs de son pays, l'Ouzbékistan.

Puis quelques minutes plus tard, à la 32e, ce même Jakhshibaev a une deuxième chance: après une mauvaise relance de Courtois, sorti loin de sa ligne, l'attaquant ouzbek brosse une frappe qui rase le montant droit du portier belge.

Les Madrilènes ont ensuite revu la lumière après l'égalisation de leur capitaine Karim Benzema, qui a transformé un pénalty provoqué par Vinicius à la 64e... Un but insuffisant.

Même s'ils ont souvent campé dans la moitié de terrain du Sheriff Tiraspol, les Madrilènes ont eu des sueurs froides pendant une bonne partie de la rencontre, alors qu'ils luttaient pour éviter une humiliation historique.

Bondissant Athanasiadis

Mais le public du Bernabeu a encouragé ses joueurs au lieu de les huer, et les hommes de Carlo Ancelotti sont repartis à l'attaque, multipliant les grosses occasions devant un Georgios Athanasiadis irréprochable sur sa ligne.

Le bondissant gardien grec du Sheriff va même réaliser un arrêt du visage qui nécessitera l'intervention des médecins, sur une frappe à bout portant de Luka Modric, entré en cours de jeu. Il sera décisif tout au long du match, sauvant encore les siens sur cette reprise de Luka Jovic en toute fin de rencontre.

Pour les merengues, la déroute est totale. Pour le Sheriff, au contraire, c'est soir de fête. Ce modeste club de Transnistrie, une enclave séparatiste prorusse qui a fait sécession de la Moldavie en 1991, ne manque pas de surprendre les bookmakers pour sa première participation à la reine des compétitions européennes.

Après une première victoire 2-0 face au Shakhtar Donetsk, ce même club qui avait battu le Real 3-2 l'an passé en C1, le Sheriff est même étonnant leader du groupe D après deux journées.

Ancelotti devra trouver des solutions pour vite redresser la barre en Ligue des champions. Mais une telle correction ne s'effacera pas de si vite de la mémoire des Madrilènes.