Des sourires et des bras en l'air d'un côté, des regards perdus de l'autre. Telles étaient les images capturées par les caméras placées en bord de terrain au coup de sifflet final de la rencontre entre le Real Madrid et le PSG. Mais une fois dans l'intimité du couloir menant au vestiaire, les joueurs du Real Madrid se sont vraiment lâchés.

Une caméra du Real Madrid a suivi Luka Modric lors de sa rentrée au vestiaire après la rencontre. On voit le Croate heureux comme un gosse faire le tour de ses équipiers et des membres du staff du Real Madrid pour les féliciter. Une fois cela fait, le Ballon d'Or 2018 s'est assis à sa place dans le vestiaire et a fondu en larmes submergé par ses émotions.