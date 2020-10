"C'était une émotion incroyable de faire revenir ce club et ce maillot en Ligue des champions (...) Ça avait une saveur extraordinaire et on a en a été très satisfaits parce qu'on a joué ce match à la perfection", a réagi Ciro Immobile, alors que le club romain connaît des débuts très difficiles en Serie A (15e avec 4 pts en 4 matches).

Sur la scène européenne en revanche, la Lazio, qui retrouvait la Ligue des champions après 13 ans d'absence, a parfaitement lancé sa campagne 2020-2021.

Un but de Ciro Immobile, Soulier d'or européen la saison dernière et ex-attaquant de Dortmund, a lancé les hostilités dès la 6e minute.

Les joueurs de Simone Inzaghi ont enchaîné avec un deuxième but à la 23e minute, grâce à un but contre son camp du Suisse Marwin Hitz.

Les Allemands ont pu y croire en fin de match grâce à une réalisation de l'inarrêtable Erling Haaland (71e), auteur de 10 buts en C1 la saison dernière. Mais les espoirs ont été de courte durée, cinq minutes exactement, avant le but du 3-1 par Jean-Daniel Akpa Akpro (76e).

Avec ce succès face au grand favori du groupe F, la Lazio s'empare de la première place, à égalité de points avec le Club de Bruges, vainqueur in extremis plus tôt dans la soirée 1-2 sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg.

La Lazio se déplace mercredi prochain (28 octobre à 21h00) au stade Jan Breydel où les champions de Belgique voudront confirmer leur bonne entame de compétition.

.