Benfica - Ajax Amsterdam. Ce n'est sans doute pas l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui fait le plus rêver les fans de football. Mais les deux clubs possèdent une histoire et une culture uniques. Ces deux clubs ont formé des dizaines de joueurs figurant parmi les meilleurs de tous les temps.

Pour préfacer la rencontre les opposant ce mercredi en Ligue des Champions, les deux clubs ont travaillé ensemble sur une vidéo de présentation. Avec un magnifique résultat à la clé et un bel exemple de fraternité entre clubs.

Sur la vidéo, on peut voir deux supporters, l'un de l'Ajax et l'autre de Benfica, en pleine partie d'échecs. Au moment de jouer, le supporter ajacide lâche un nom : "Zlatan". La réponse de son opposant ne se fait pas attendre : "Di Maria". Et ce n'est que le début d'un échange qui va durer 2 minutes 30 au cours duquel, les deux supporters vont énumérer, chacun à leur tour les noms des plus grandes gloires qui ont porté leurs couleurs respectives, ainsi que leurs trophées remportés durant leur prestigieuse histoire.

L'échange se termine finalement par une poignée de main entre les deux supporters. Le match est lancé !