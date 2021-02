Une page serait-elle sur le point de se tourner? Depuis plus de dix ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi affolent les compteurs buts. Pourtant, cette semaine, ce sont deux gamins qui leur ont volé la vedette. "Petits" par leur âge mais déjà très grands par le talent. Ce mercredi, Erling Braut Haaland a répondu à Kylian Mbappé. Le Norvégien a en effet inscrit un doublé et délivré une passe décisive contre Séville (2-3) tandis que le second a fait plier le FC Barcelone d'un retentissant triplé (1-4).

Forcément, ces deux performances ont mis le feu à la presse européenne. Ce jeudi, celui qui a mis à genoux le FC Séville fait la Une de la presse espagnole. Notamment celle de Marca: "Haaland, autre animal". 'Autre' car ce mercredi, c'était bien Mbappé qui était en couverture du journal madrilène. Dans ses pages, le quotidien précise: "Il marque deux buts et discute avec Mbappé de qui est le nouveau roi du football européen".





Sur son site internet, Marca a même choisi de poser la question suivante: "Le remplaçant sur le trône est arrivé : Mbappé ou Haaland?"

Pour son concurrent AS, "l’attaquant du Borussia Dortmund a été énorme contre le FC Séville et a répondu à Mbappé". Selon le journal catalan Sport, les deux joueurs feront les beaux jours du football international. "Haaland, Mbappé, le futur est ici" titre le quotidien.

Il n'y a pas qu'en Espagne que l'on s'émerveille de cette passation de pouvoir. La Gazzetta dello Sport qui, forcément titre sur la défaite de la Juve contre Porto, a placé un encart avec l'assertion suivante: "Le doublé d’Haaland lance le duel européen avec Mbappé."