La ville portugaise aurait la préférence de l'UEFA.

La finale de la Ligue des Champions 2019-2020 aurait dû se disputer le 30 mai dernier dans le Stade olympique Atatürk d'Istanbul. Mais depuis l'éclatement de la crise du coronavirus, la prestigieuse compétition européenne, comme l'ensemble des événements sportifs de la planète est à l'arrêt alors que les huitièmes de finale n'ont pas encore tous été disputés.

Malgré tout, l'UEFA veut que la compétition arrive à son terme et a, pour cela, imaginé une alternative à la phase classique de la compétition. Elle souhaite mettre en place une phase finale dans laquelle toutes les rencontres restantes seront disputées dans la même ville.

Trois villes se sont portées candidates : Francfort, Moscou et Lisbonne. Mais c'est bien cette dernière qui aurait la préférence de l'UEFA selon le journal allemand Bild, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, le Portugal est un des pays européens qui a le moins souffert de la crise du coronavirus. Ensuite, le Portugal ne compte plus aucun représentant en Ligue des Champions et troisièmement, les rencontres pourraient se disputer dans deux stades différents de Lisbonne : l'Estádio de la Luz de Benfica et l'Estádio José Alvalade du Sporting Portugal.

Selon Bild, il n'est même pas exclu que les rencontres puissent accueillir un nombre limité de spectateurs dans le stade.