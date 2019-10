Les hommes de Zinédine Zidane ne doivent absolument pas se louper mardi soir à Istanbul. Et Eden Hazard non plus.

Dire que la situation est tendue à Madrid est un euphémisme. Battus pour la première fois de la saison en Liga face à Majorque samedi (1-0), les Madrilènes ont cédé la première place du championnat au Barça.

S'il n'y a pas péril en la demeure, c'est surtout en Ligue des Champions que les Espagnols sont dos au mur. Après une cinglante défaite à Paris (3-0), ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul à domicile contre Bruges (2-2). Autant dire que le déplacement toujours difficile au Galatasaray de ce mardi s'apparente déjà comme une finale pour les Merengues. Impossible en effet d'envisager une nouvelle contre-performance qui placerait l'équipe dans une situation très inconfortable.

Marca a donc choisi de sortir les grands mots pour illustrer l'urgence de la situation. En couverture du quotidien pro-madrilène ce lundi, une grande photo d'Eden Hazard. "C'est une finale, Hazard", titre le journal. "Le Real Madrid l'a transféré pour gagner ce genre de matches", lit-on.

Absent samedi pour cause de paternité, le Diable rouge sera bel et bien de retour à Istanbul. Et il sait déjà ce qu'on attend de lui...