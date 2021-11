Increvable comme Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich a encore régalé ce mardi soir. A Kiev, dans des conditions dantesques à cause de la neige, le Polonais de 33 ans a débloqué le marquoir après quinze minutes. Et de quelle manière ! Pour se réchauffer un peu, il a réalisé un retourné acrobatique aussi splendide qu'efficace. Grâce à cette réalisation, il a inscrit son... neuvième but en cinq rencontres de C1. Une machine.