Jamais facile d'aller chercher quelque chose sur les terres de l'Atlético de Madrid. Y compris pour la Juventus, octuple championne d'Italie en titre. Même avec une défense considérablement remaniée suite aux multilples départs de cet été (Juanfran, Filipe Luís, Diego Godín), les Matelassiers restent un adversaire très solide derrière, grâce notamment à la science tactique de Diego Simeone.

Il n'empêche, la Juve a fini par trouver la faille au retour des vestiaires, grâce à Juan Cuadrado. Et le Colombien y a mis les formes ! C'est d'abord Leonardo Bonucci qui botte une longue passe tout simplement délicieuse dans la course de Gonzalo Higuain. Pipita temporise, avant de glisser le ballon vers Cuadrado, pile-poil entre Saúl Ñiguez et Thomas Partey.

Le Cafetero fait le reste, avec une maestria bluffante. L'action se conclut par une frappe magistrale qui laisse Jan Oblak (pas le premier venu, donc !) sur place. Au moins, sa lucarne est toute propre, maintenant...