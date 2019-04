Quand Manchester City menait 4-2, on imaginait mal Tottenham revenir dans le match tant les Spurs étaient dans les cordes. Pourtant, Llorente a remis son équipe sur les bons rails pour propulser un corner de Trippier au fond des filets. Aussitôt, Guardiola et les joueurs de City ont porté réclamation. L'arbitre a filé voir les images après un premier contact avec le VAR.





Le but sera bel et bien accordé, l'arbitre estimant que Llorente a touché le ballon de la hanche et que son contact avec la main n'était pas fautif.





Sur cet angle, on se rend compte assez facilement que l'Espagnol a touché le ballon du bras.





L’interprétation de l'arbitre a fait la différence. Faute ou pas faute? Volontaire ou pas volontaire ? Le débat est ouvert.