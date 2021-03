La bande à Guardiola fonce tranquillement en quarts en se jouant de celle de Rose.

Toutes les étoiles semblent alignées désormais. Leur infirmerie est déserte, leur avance en Premier League est des plus confortables et, surtout, ils respirent la confiance. Et si cette année était enfin celle des Citizens ? Difficile, en tout cas, d’affirmer qu’ils ne font pas partie des grands favoris à la victoire finale vu l’aisance avec laquelle ils accèdent aux quarts.

