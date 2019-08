Le Club Bruges repart de Linz avec un bel avantage avant la rencontre retour du barrage de Ligue des Champions. grâce au pénalty converti par Hans Vanaken, les Blauw-Zwart sont en position favorable pour rejoindre les poules de la plus prestigieuses des compétitions européennes. Du côté autrichien, par contre, on était surtout en colère contre l'arbitrage et la décision de Mr Marciniak d'accorder un pénalty à Loïs Openda après une légère poussée du défenseur Gernot Trauner et pointaient surtout la non-intervention du VAR.





" À ce niveau, les détails sont décisifs. Où était le VAR sur cette action ?", questionnait le coach du LASK, Valérien Ismael. Le vice-président du club autrichien se posait la même question : " Qu'est-ce que ces messieurs dans leurs camionnette étaient en train de faire ? Et même si on peut discuter sur le pénalty, le VAR aurait dû intervenir pour siffler un hors-jeu."





À la télévision autrichienne, l'analyste Oliver Lederer ironisait en affirmant que " même ma fille de cinq ne serait pas tombée après un contact aussi léger". Et ce matin dans la presse, la plupart des journaux autrichiens parlaient de la grosse erreur du VAR pour expliquer la victoire brugeoise.