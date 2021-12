Après le dénouement des quatre premiers groupes ce mardi, la Ligue des champions nous offre sa dernière soirée de la phase de poules ce mercredi soir. Le FC Barcelone est en très grand danger alors que tout reste à faire derrière Manchester United et dans le groupe G. Tour d'horizon.

Groupe E : le Barça sans doute condamné à l'exploit

C'est sûrement le match le plus important de sa saison pour le moment. Sur la pelouse du Bayern, Barcelone a besoin d'une victoire pour assurer sa place en huitièmes de finale. Si les Blaugranas ne gagnent pas en Bavière, ils devront espérer que Benfica ne s'impose pas contre le Dynamo Kiev, déjà éliminé des compétitions européennes. Quoi qu'il en soit, les deux concurrents n'auront pas de calcul à faire. Benfica est obligé de gagner alors qu'un partage n'apporterait rien au Barça, quel que soit le résultat à Lisbonne. À moins d'un cadeau ukrainien inattendu, les Catalans vont donc devoir réaliser un véritable exploit pour ne pas sortir aussi tôt de la compétition pour la première fois depuis 2001.

Groupe F : finale derrière Manchester United

Assuré de terminer à la première place, Manchester United accueille les Young Boys pour le plaisir même si les Suisses viendront pour gagner et garder une (infime) chance d'être reversés en Europa League. Dans la course à la deuxième place, l'Atalanta reçoit Villarreal et a besoin impérativement d'une victoire pour aller en huitièmes de finale alors que les Espagnols peuvent se contenter d'un partage.

Groupe G : tout reste possible

Salzbourg-Séville et Wolfsburg-Lille. Ces affiches, comme ce groupe de manière générale, ne font pas rêver. Pourtant, il faudra garder un œil attentif sur le déroulement des opérations puisque les quatre formations peuvent encore rejoindre les huitièmes de finale. Elles ont même toutes leur sort entre leurs mains puisqu'une victoire propulserait chacune d'entre elles au prochain tour. Lille et Salzbourg, pour l'instant installés aux deux premières places, se paient même le luxe de pouvoir se contenter d'un partage pour cela.

Groupe H : Chelsea doit assurer

En humiliant la Juventus chez lui lors de la dernière journée, Chelsea a récupéré la première place à la Vieille Dame. Une victoire au Zenith lui assurerait donc un probable meilleur tirage pour le prochain tour. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre puisqu'un faux pas pourrait permettre aux Italiens de repasser devant en cas de meilleur résultat face aux Suédois de Malmö. Pour les deux formations, leurs adversaires n'auront plus rien à jouer puisque le Zénith est assuré de continuer sa route en Europa League alors que Malmö terminera à la dernière place du groupe.