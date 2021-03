Après deux semaines de pause, la Ligue des Champions revient avec les quatre premiers huitièmes de finale retour. Vincenzo Ciuro et ses consultants du jour Thomas Chatelle et Jonathan Lange ont préfacé les chocs Juventus-Porto et Borussia Dortmund- Séville qui se disputeront ce mardi ainsi que les rencontres de mercredi opposant le PSG à Barcelone et Liverpool face à Leipzig.

L'occasion d'évaluer les forces et les faiblesses de chaque équipe avant ces rencontres importantes.