Le sous-marin jaune n’en finit plus de surprendre. Après avoir remporté l’Europa League l’année dernière, détrônant symboliquement l’Antwerp et Anvers en devenant la ville la plus petite à conquérir une Coupe d’Europe, Villarreal et les hommes d’Unai Emery poursuivent leur chemin, cette fois-ci dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.