L’attaque du Bayern Munich a fait face à un mur lors du quart de finale aller de Ligue des Champions au Stade de la Ceramica. S’ils ont tiré 22 fois au but, les hommes de Julian Nagelsmann n’ont cadré que quatre tentatives (soit deux fois moins que leur moyenne par match cette saison en C1) sans trouver la faille face à Villarreal, restant muet pour la première fois toutes compétitions confondues depuis 110 rencontres, eux qui depuis cette défaite contre Leipzig le 9 février 2020 avaient marqué à chaque match. En Ligue des Champions, personne depuis Liverpool le 19 février 2019 n’avait bouclé un match face à eux sans encaisser. ”On a vu que Villarreal n'est pas un adversaire contre lequel on peut se promener, contrairement à ce que disaient certains médias” a reconnu Thomas Müller après la première manche.

L’international allemand et ses partenaires ont buté sur un bloc parfaitement organisé par Unai Emery avec un 4-4-2 très hermétique qui s’appuie sur une défense qui, à l’exception de l’expérimenté Raul Albiol (36 ans et 79 matchs de C1), découvre ce niveau. L’ancien du Real Madrid forme avec Pau Torres une charnière centrale qui a mis sous l’éteignoir Robert Lewandowski, l’actuel meilleur buteur de la compétition (12 réalisations).

Pur produit du club, Torres, international espagnol (17 sélections) est à 24 ans un titulaire régulier avec la Roja avec laquelle il a participé à l' Euro 2020, l'été dernier.

A droite, l’Argentin Juan Foyth, défenseur central de formation, 24 ans, a déjà humé le parfum d’une finale de Ligue des Champions mais, en 2019, il était resté sur le banc avec Tottenham où il ne s’est jamais imposé et qui l’a prêté en Espagne cette saison.

A gauche, Pervis Estupian présente un autre profil, plus tonique (1,75m, 73 kilos). Cet international équatorien (23 sélections) a découvert l’Europe en 2016. Acheté par Watford, il n’a jamais évolué en Angleterre et a enchainé les prêts à Grenade, Almeria, Majorque et Osasuna avant de prendre une nouvelle dimension depuis deux ans à Villarreal, confirmant aussi en sélection puisqu’il a figuré dans l' équipe type de la dernière Copa America au Brésil.

Derrière ce quatuor, Geronimo Rulli, héros de la finale de Ligue Europa la saison dernière contre Manchester United, confirme ses prouesses en attendant d’évoluer en sélection où il n’est que le troisième choix.

Si l’Europe découvre cette solidité défensive, l’Espagne la connaît déjà puisque Villarreal possède la troisième défense de Liga avec 30 buts encaissés, soit quatre de plus que le Real Madrid et huit que le FC Séville.

"La difficulté sera plus grande et nous devrons mieux réagir à certains aspects du jeu par rapport à ce que nous avons fait la semaine dernière.” a souligné Unai Emery avant le match retour. D'autant que l’Allianz Arena sera comble avec la levée des mesures sanitaires en Allemagne. Et cette faculté à résister sera bien utile face à un adversaire qui à domicile cette saison a marqué 20 fois en quatre rencontres, soit une moyenne effrayante de cinq buts par match.