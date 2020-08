Véritable rouleau compresseur depuis le début de l’année civile, le Bayern Munich écrase tout sur son passage. En 2020, les hommes d’Hansi Flick sont invaincus : ils ont remporté 22 de leurs 23 matchs officiels (seul un nul contre le RB Leipzig entache légèrement leur bulletin). Ils sont tout simplement intouchables.

Sûre, confiante et déterminée, la formation allemande ne laisse apparaître aucune faiblesse dans son jeu. Elle peut se reposer sur un gardien qui retrouve tranquillement ses marques, sur une défense alliant solidité et fougue, sur un entrejeu calme et créatif et sur une armada offensive obsédée par le but adverse. Le Barça est d’ores et déjà prévenu…

Les ambitions