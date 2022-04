Chelsea a bien failli créer l'exploit face au Real Madrid en match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Blues ont été meilleurs pendant une grande partie de la rencontre sans que les Merengues ne puissent réagir. Juste après le 0-2 inscrit par Antonio Rüdiger, Marcos Alonso pensait avoir fait le plus dur pour les Londoniens en inscrivant le troisième but, synonyme de qualification. Si dans un premier temps, l'arbitre n'a pas bronché, il a été rapidement interpellé par l'arbitre de la VAR en raison d'une faute de main très légère et surtout involontaire d'Alonso.

Sur les images, il est très difficile de voir que le défenseur touche le ballon de la main et si tel est le cas, c'est après avoir touche le cuir avec son torse, ce qui rend cette touche totalement involontaire.

Quoiqu'il en soit, Chelsea a inscrit le troisième but quelques minutes plus tard grâce à Werner. Mais Rodrygo a réduit l'écart permettant aux Madrilènes de forcer la prolongation.