Vainqueur 4-2 du Zenit Saint-Pétersbourg, la Juventus n'a eu aucun mal à assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Le véritable événement de la soirée au Juventus Stadium était plutôt le doublé de Paulo Dybala. Auteur de ses 105e et 106e buts sous le maillot de la Vieille Dame, l'Argentin a dépassé Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

En célébrant ses buts, Dybala a rendu hommage au Français, gloire de la Juventus dans les années 80, en imitant l'une de ses célébrations les plus connues.

Après avoir dépassé Platini et le moins notable John Charles - auteur de 105 buts entre 1957 et 1962 pour la Juventus - ce mardi, Dybala a un autre monument de la Vieille Dame en ligne de mire, en la personne de Roberto Baggio et ses 115 buts. S'il venait à dépasser l'Italien, Dybala entrerait dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Le record appartient à un certain Alessandro Del Piero, qu a inscrit 290 buts entre 1993 et 2012.