Les médias espagnols ont publié mercredi des vidéos de supporters du Club Bruges qui se sont mal comportés envers des mendiantes sur une place de Madrid. Sur son site, le club blauw-zwart a condamné le comportement de ces "soi-disant supporters" et déclare qu'il a ouvert une enquête pour identifier les personnes et éventuellement les punir.

"De lundi à mercredi, plus de 4.000 supporters du Club ont inondé Madrid. En plus de la prestation historique sur le terrain, le soutien incroyable de nos supporters a été remarqué dans le monde entier. Durant 90 minutes, le Club a été soutenu par une légion Blauw-Zwart enthousiaste", a expliqué le Club dans un communiqué. "Malheureusement, tard hier soir, des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux dans lesquelles des supporters du Club se comportent de manière irrespectueuse envers des dames qui demandent l'aumône ou qui voulaient leur vendre de la bière sur la Plaza Mayor. Le Club condamne ce comportement et prend ses distances avec ces soi-disant supporters. Ce comportement est indigne d'un supporter du Club. Pour eux, il n'y a pas de place au sein de notre Club, conformément à notre code éthique."

"Le Club a commencé une enquête, identifiera les personnes en question et ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour les exclure", a conclu le communiqué.

Le Club a partagé 2-2 contre le Real Madrid lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions