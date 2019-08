Lundi après-midi aura lieu le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions et de l'Europa League au siège de l'Union européenne de football (UEFA) à Nyon. Il s'agit du dernier tour préliminaire avant l'entame de la phase de poules.

Pour l'instant, aucun club belge n'est assuré de participer aux barrages. Le Club de Bruges (Ligue des champions), l'Antwerp et La Gantoise (Europa League) doivent, en effet, d'abord franchir le troisième tour préliminaire. Le Standard de Liège, troisième du dernier championnat de Jupiler Pro League, est assuré de disputer la phase de poules de l'Europa League. Le Racing Genk, champion en titre, retrouvera lui les poules de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2011.

Le Club de Bruges devra se défaire des Ukrainiens du Dynamo Kiev au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. La manche aller aura lieu jeudi soir au stade Jan Breydel alors que les "Gazelles" se déplaceront sur les terres du vice-champion d'Ukraine et récent vainqueur de la Supercoupe nationale une semaine plus tard. Le vainqueur rejoindra donc les barrages, où le Club est tête de série. Basaksehir, l'Olympiacos, le FC Bâle et LASK Linz sont les adversaires possibles des Brugeois. Les Blauw-zwart espèrent être la première équipe belge à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions via la voie des non-champions. En cas de défaite brugeoise, les troupes de Philippe Clement seront reversées en Europa League.

Justement, en Europa League, l'Antwerp disputera jeudi sa première rencontre européenne depuis 25 ans. À l'automne 1994, un an après la finale perdue à Wembley, l'Antwerp est apparu pour la dernière fois sur le scène européenne même si les Anversois ont disputé l'Intertoto en 1997. Jeudi, les Tchèques du Viktoria Plzen se déplaceront au stade Roi Baudouin, où l'Antwerp disputera l'ensemble de ses rencontres européennes cette saison. Le retour aura lieu une semaine plus tard en République tchèque. Le vainqueur rejoindra les barrages. Le Great Old sera tête de série et affrontera, en cas de victoire, Thoune, le Spartak Moscou, Molde, Aris Thessalonique, le Lokomotiv Plovdiv, Strasbourg, Mariupol, AZ, Neftchi Bakou ou Bnei Yehuda Tel-Aviv.

Enfin, La Gantoise, vainqueur des Roumains du Viitorul Constanta au deuxième tour préliminaire, sera confronté aux Chypriotes de l'AEK Larnaca au troisième tour. En cas de victoire, les Buffalos, tête de serie, défieront l'Universitatea Craiova, l'AEK Athènes, Rijeka, Aberdeen, le CSKA Sofia, Zorya Luhansk, Norrköping ou l'Hapoel Beer-Sheva en barrages.