Le Club Bruges, vice-champion de Belgique, affrontera le FC Bâle, vice-champion de Suisse, ou l'ASK Linz, vice-champion d'Autriche, en barrages de la Ligue des Champions de football (20, 21, 27 et 28 août), s'il élimine le Dynamo Kiev au 3e tour préliminaire (match-aller mardi à Bruges, retour en Ukraine le 13). Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon.

Tête de série lors de ce tirage, Bruges a évité les boules contenant les noms de Basaksehir Istanbul et de l'Olympiacos Le Pirée.

Vainqueur 2-1 au retour, Bâle a sorti le PSV Eindhoven à la faveur du nombre de buts marqués en déplacement (3-2 à l'aller), au 2e tour préliminaire.

Linz, qui compte six points sur six en Bundesliga autrichienne, en était dispensé.

Bâle est actuellement deuxième de la Super League suisse après trois journées, à un point (7-6) des Young Boys de Berne, le champion sortant.

En cas d'élimination face à Kiev, qui vient d'enlever la Super-Coupe d'Ukraine contre le Shakhtar Donetsk (2-1) à Odessa, Bruges poursuivra son parcours continental dans les poules de l'Europa League (tirage au sort à Monaco le vendredi 30 août à 13 heures).

Le RC Genk, champion de Belgique, est qualifié d'office pour la phase de poules (tirage au sort à Moncao le jeudi 29 août à 18 heures).

L'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, affrontera les Chypriotes de l'Apoel Nicosie ou les Azerbaïdjanais de Qarabag en barrage de la Ligue des champions, à condition d'éliminer les Grecs du PAOK Salonique au troisième tour préliminaire, selon le tirage au sort de lundi.

Seules deux équipes, les Suisses des Young Boys de Berne et les Tchèques du Slavia Prague, sont déjà qualifiées pour les barrages. Les autres clubs doivent passer par le troisième tour préliminaire, dont les matches aller ont lieu mardi et mercredi, et les matches retour le 13 août.

Les vainqueurs s'affronteront dans les barrages pour la Ligue des champions (aller: 20/21 août, retour: 27/28 août) alors que les perdants seront repêchés en Ligue Europa.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu le 29 août à Monaco. Elle démarrera les 17 et 18 septembre.

La finale est programmée le 30 mai à Istanbul.

Programme des barrages:

Dinamo Zagreb (Cro) ou Ferencvaros (Hon) - NK Maribor (Sln) ou Rosenborg Trondheim (Nor)

Cluj (Rou) ou Celtic Glasgow (Eco) - Slavia Prague (Tch)

Young Boys Berne (Sui)- Etoile rouge Belgrade (Ser) ou Copenhague (Dan)

APOEL Nicosie (Chy) ou Qarabag (Aze) - PAOK Salonique (Grè) ou Ajax Amsterdam (P-B)

FC Bâle (Sui) ou ASK Linz (Aut) - Club Bruges (BEL) ou Dynamo Kiev (Ukr)

Basaksehir Istnabul (Tur) ou Olympiacos (Grè) - Krasnodar (Rus) ou FC Porto (Por)