Le Club Bruges a débuté sa campagne en poules de la Ligue des Champions de football par un match nul à domicile mercredi face à Galatasaray (0-0). L'autre match de ce groupe A verra aux prises le PSG et le Real Madrid à 21 heures.

Philippe Clement n'a pas reconduit le duo axial habituel en défense préférant associer Matej Mitrovic à Simon Deli au lieu de Brandon Mechele. Devant, il a tablé sur le trio David Okereke, Krépin Diatta et Emmanuel Dennis, laissant sur le banc Mbaye Diagne, qui vient d'arriver de Galatasaray.

Malgré ces changements, le Cluh Bruges est bien rentré dans le match. Les Blauw & Zwart ont remporté la plupart des duels à l'image de Deli, qui bloquait bien Radamel Falcao. Les Brugeois ont également forcé plusieurs corners et auraient pu ouvrir la marque par Dennis (8e).

L'attaquant nigérian s'est encore distingué en tentant sa chance alors qu'Okereke et Diatta étaient mieux placés que lui (21e). Entre-temps, les Turcs avaient trouvé le moyen de mettre Hans Vanaken hors de nuire. Ils ont aussi hérité de la plus grosse occasion de but. Suite à une erreur de Mata, Ryan Babel s'est saisi du ballon et après avoir sauté Mitrovic, le Néerlandais a tiré dans l'angle opposé: un superbe mouvement que Simon Mignolet a cassé d'une superbe sauvetage (31e). Fernando Muslera, le gardien du Gala, a également eu sa frayeur quand Federico Ricca a expédié le ballon sur la transversale (34e).

La seconde période a débuté par une série de glissades et de mauvais contrôles de balle mais aussi par un tir peu appuyé de Dennis sur Muslera (51e). Par contre, le gardien uruguayen a sauvé son équipe en bloquant une reprise d'Okereke (53e). A partir de ce moment-là, Galatasaray a commencé petit à petit à accentuer sa présence dans le camp adverse. Cela a incité Clement à effectuer deux changements en attaque: Lois Openda pour Okereke (60e) et Diagne pour Dennis (74e). Openda a directement fait parler sa pointe de vitesse mais son premier tir est passé au-dessus du but (66e) et sa passe à Dennis a manqué de précision (69e). Galatasaray s'est alors contenté de jouer pour un point et Diagne ne le lui a pas fait regretter.

Revivez la rencontre entre le Club de Bruges et Galatasaray

- 90' C'est terminé Bruges aura eu des occasions mais n'est pas parvenu à marquer ce goal si important.

- 90' Donk prend une jaune sur cette grosse faute de Openda.

- 90' Donk monte au jeu à la place de Seri.

- 90' Sur le corner, Falcao reprend le ballon de la tête mais cela passe à côté.

- 89' Mariano sort pour S. Özbayrakli.

- 86' Ouuh la faute de main non sifflée. Après un bon une deux, Diatta centre sur Dragao qui touche le ballon de la main. L'arbitre ne bronche pas.

- 85' Grosse frayeur pour le Club de Bruges. Après un gros cafouillage dans le rectangle, le ballon parvient à Emre Mor mais son tir est contré.

- 81' Quelle mine de Yagatomo ! Le Japonais récupère un corner excentré sur la gauche. Il arme une frappe lourde et flottante du droit qui passe juste à côté. Quelle frappe de l'ancien joueur de l'Inter !

- 79' Vormer prend une jaune à cause d'une protestation à la suite d'une obstruction sur Emre Mor. C'est très sévère !

- 73' Diagne remplace Dennis ! Plus que 17 minutes à jouer...

- 72' Double carte jaune pour Openda et N'Zonzi qui s'échauffe un petit peu.

- 70' Manque de présence dans le rectangle après ce magnifique numéro de Openda qui réalise un contrôle magnifique dribble son homme et centre. Personne n'était à la bonne place.

- 66' Babel tente sa chance de 35 mètres. Son tir est dévissé et passe largement à côté.

- 64' Deli lance parfaitement Openda qui part une nouvelle fois seul face au goal. Luyindama revient bien et gêne l'attaquant qui frappe au-dessus. Il doit au moins cadrer cette frappe ! Bruges risque de regretter toutes ces occasions.

- 61' Feghouli enroule son ballon qui passe juste au-dessus du but. Le stade a eu une petite sueur froide avec cette frappe vicieuse.

- 60' Premier changement pour Bruges : Openda remplace Okereke.

- 57' Frappe de volée de N'Zonzi qui s'envole dans les nuages ! Galatasaray n'est absolument pas dangereux.

- 53' Nouvel arrêt incroyable de Muslera ! Sur ce corner tiré par Vormer, Okereke reprend le ballon magnifiquement de la tête mais le gardien réalise un arrêt trois étoiles.

- 51' Vanaken lance parfaitement Dennis qui part tout seul au goal. Le Nigérian perd à nouveau son duel face à Muslera. Quelle occasion !

- 49' Dennis déborde sur la droite et joue au centre pour Okereke. Il renverse le jeu sur Rits qui tire en dehors de la surface mais son envoi passe au-dessus.

- 47' Moins d'intensité dans ce début de seconde période.

- 45' C'est reparti ! Bruges a caché beaucoup trop d'occasions dans cette première mi-temps. Espérons que le Club ne le regrettera pas.

C'est la mi-temps !

-45' Vanaken est très impressionnant dans ce milieu de terrain. Il n'a pas perdu une seule balle et fait un très bon usage du ballon sur chaque action.

- 41' Vanaken offre un amour de ballon pour Dennis dans l'espace. Il tente une frappe croisée qui passe largement à côté.

- 40' Krepin Diatta est trop brouillon dans ce match. Il alterne le bon et le moins bon à l'image de son débordement raté à l'instant.

- 34' Nouvelle grosse occasion pour Bruges. Vanaken réalise un dribble magnifique dans l'axe du jeu. Il transmet à Vormer qui joue sur Okereke. Son tir contré arrive sur Ricca qui tire instantanément. Son ballon touche la barre transversale.

- 32' Terrible erreur de Mata qui est mis sous pression par Babel. Il rate sa passe en retrait et ce même Babel récupère le ballon se met dans le sens du jeu et est face à Mignolet. Il tente une grosse frappe qui est magnifiquement détournée par le gardien Belge ! Mata peut lâcher un gros ouf de soulagement !

- 27' Bonne combinaison de Bruges entre Ricca et Vormer qui part à toute allure sur la droite. Le Néerlandais tente un centre qui parvient directement dans les gants de Muslera.

- 24' Galatasaray se rapproche un peu de la cage brugeoise. Mariano s'infiltre sur la droite et centre pour Babel mais Mitrovic sort le ballon en corner.

- 20' Très bonne relance pour Rits qui contrôle magnifiquement le ballon. Il passe à Dennis qui tente une frappe de loin qui passe au-dessus. Choix trop individuel de l'ailier.

- 18' Corner dangereux repris de la tête par Mitrovic qui passe au-dessus du cadre ! Le défenseur aurait pu faire mieux.

- 15' Dennis est une menace constante pour la défense. Il est très remuant depuis le début de la partie.

- 10' Frappe de Falcao qui passe à côté. Excentré sur la gauche, il tente sa chance de loin mais son tir est loin d'inquiéter Mignolet.

- 7' Enorme occasion pour Bruges ! Diatta lance parfaitement Vormer dans le dos de la défense sur la droite. Il centre en première intention sur Dennis qui est idéalement placé. Le Nigérian rate sa reprise de la tête qui passe à côté. Dennis ne peut pas rater une telle occasion à ce niveau.

- 5' Galatasaray a un peu équilibré les échanges après 5 minutes très compliquées.

- 2' Bruges est très bien rentré dans ce match. Ils ont pris les Turcs à la gorge ! Ils mettent beaucoup de pression sur la défense adverse à l'image de ces deux premiers centres dangereux de Dennis.

- 1' : C'est parti pour ce match !