Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari, Djavan Anderson et Andreas Pereira étaient mystérieusement absents de l'entraînement, ce mardi. Les trois premiers cités sont des titulaires de la Lazio, qui doit se déplacer à Bruges ce mercredi soir dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions. Aucune explication officielle n'a été donnée mais ces joueurs ont été testés au Covid ce lundi, comme le recommande l'UEFA 48 heures avant les matches. Il se pourrait que les cinq joueurs soient dans l'attente d'un nouveau test qui confirmerait ou infirmerait un cas positif.



Si Immobile, Luis Alberto et Lazzari devaient déclarer forfait, Inzaghi pourrait s'arracher un peu plus les cheveux pour ce match dans la Venise du Nord. L'entraîneur romain est déjà privé de Radu, Lulic, Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha et Armini, tous blessés ou malades.