L’image dit tout du temps qui passe. Au moment de serrer la main à son homologue Julian Nagelsmann lors du protocole d’avant-match à l’aller, José Mourinho a pu constater qu’il n’était pas épargné par le phénomène.

Face à lui, l’Allemand est devenu le plus jeune entraîneur à diriger un match à élimination directe en Ligue des champions à 32 ans et 211 jours. Le Portugais, qui a fêté ses 57 bougies le 26 janvier dernier, a l’âge d’être son père. Et le coup de vieux s’est confirmé sur le terrain, là où les vieilles recettes du Mou ne fonctionnent plus vraiment.