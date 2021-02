À domicile, l’Atlético n’a jamais battu Chelsea en trois affrontements de Ligue des champions. Le dernier remonte au 27 septembre 2017, lors du match aller dans le groupe C. Ce soir-là, tout avait excellemment bien commencé pour les Colchoneros avec un but de Griezmann juste avant la pause. Mais la suite a été beaucoup moins positive.

À l’heure de jeu, Eden Hazard reçoit le ballon sur le côté gauche du grand rectangle : il enchaîne deux dribbles puis dépose un ballon sur la tête d’Alvaro Morata. Le duel était totalement relancé. Les deux équipes ont alors poussé pour aller chercher les trois points. En vain. Jusque dans les arrêts de jeu.

En phase offensive, Victor Moses combine avec Tiemoué Bakayoko qui dévie le ballon sur la droite du grand rectangle pour trouver Marcos Alonso. L’Espagnol trouve directement Michy Batshuayi, monté au jeu dix minutes plus tôt, dans la boîte. C’était 1-2 (94e).

Trois ans et demi plus tard, Chelsea n’a plus grand-chose à voir avec cette équipe de l’époque. Kanté, Azpilicueta et Alonso sont les trois seuls titulaires encore présents au club. Ils sont cinq dans le camp d’en face.

Mais pour les Colchoneros la grosse différence sera le stade puisque le duel a été délocalisé à Bucarest pour cause de restrictions sanitaires en Espagne. Une bonne nouvelle en sachant que leurs deux uniques succès contre les Blues ont été réalisés hors de leur stade.