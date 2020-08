Lors de leur dernière conquête de la C1, les Munichois avaient marché sur le Barça en 2013. Retour sur un acte fondateur.

Il fallait être à Munich ce soir-là pour comprendre. Il fallait humer la chaude ambiance de l’Allianz Arena pour mieux saisir ce soulagement. Cette revanche aussi que tout un club portait en bandoulière. Sur le FC Barcelone mais aussi sur cette Ligue des Champions fantasmée.

Se replonger dans la demi-finale de 2013 fait remonter à la surface tous ces éléments. "La guerre des étoiles" avions nous titré en référence à ce qui s’apparentait à une vraie finale avant la lettre quand l’autre demi hispano-allemande entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund apparaissait moins clinquante. Avec le Bayern, impressionnant de maîtrise, en position de léger favori donc face à un Barça qui avait souffert au tour précédent contre le Paris SG et qui a débarqué en Bavière avec un Lionel Messi amoindri par un souci à la cuisse et qui n’avait que cinq jours d’entraînement derrière lui.