Le Club Bruges n'a pas eu à se plaindre mardi dernier après sa victoire 0-1 à Linz, sur la pelouse du LASK, lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions de football.

Le club vice-champion d'Autriche est très motivé à l'idée de renverser la tendance et de décrocher sa place en phase de groupes, a déclaré l'entraîneur français Valérien Ismaël mardi soir au stade Jan Breydel.

"Je pense que l'ambiance sera bonne dans ce vieux stade, les supporters vont faire beaucoup de bruit", a déclaré le Français de 43 ans. "Je m'attends à ce que nous livrions de nouveau une performance de haut niveau. Nous avons déjà montré que nous pouvons rendre les choses difficiles pour n'importe quel adversaire. Nous aurons des occasions de but contre le Club Bruges, c'est à nous de les saisir. Nous devons monter sur le terrain avec une mentalité exceptionnelle. Ce match est comme une finale, nous le préparons et nous ferons tout notre possible pour le gagner. Nous sommes très motivés à l'idée de montrer de nouveau notre football."

"Le terrain est parfait, à l'exception de quelques endroits", a déclaré le capitaine Gernot Trauner. "Le terrain permet de jouer vite, et nous en sommes heureux. L'ambiance dans le groupe est excellente. Ce sera un match difficile et intense, avec beaucoup de duels. Et nous devons les gagner. Nous allons essayer de presser très haut. Et sur les longs ballons, le ballon qui retombe doit être pour nous. Et devant le but, nous devons simplement être efficaces. Nous n'avons pas réussi la semaine dernière. Nous avons hâte d'y être", a conclu le défenseur.