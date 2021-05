"Nous allons évaluer l'état de forme de Kylian. Il va commencer l'entraînement individuel ce (lundi) soir. On prendra la décision demain (mardi)", a indiqué le technicien argentin. L'attaquant français souffre d'une contracture au mollet droit qui l'a privé du match de Ligue 1 contre Lens (2-1) samedi. "J'espère qu'il va jouer, pour le foot, pour ce match", a déclaré de son côté l'entraîneur des "Sky Blues" Pep Guardiola, plus tôt dans l'après-midi. Mbappé, auteur de huit buts sur les six derniers matches de C1, apparaît dans le groupe parisien qui a effectué le voyage dans la journée à Manchester.

Chose rare cette saison, Pochettino dispose d'un effectif au quasi grand complet, seul le latéral Juan Bernat, blessé de longue date à un genou, manquant à l'appel. Dans la liste des 25 joueurs convoqués figure aussi le nom du milieu Idrissa Gueye, exclu lors du match aller.

Bien que suspendu, le Sénégalais sera du déplacement au sein de la délégation parisienne. Sorti en début de match face à Lens, blessé, le jeune défenseur Colin Dagba a aussi été convoqué pour le choc face aux Anglais. Défaits à l'aller, mercredi dernier, les coéquipiers de Neymar doivent réussir un exploit à l'Etihad Stadium afin de se qualifier pour leur deuxième finale de C1 consécutive.