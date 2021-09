Elle est enfin de retour. Quatre mois après le sacre surprise de Chelsea face à Manchester City, la Ligue des champions reprend ses droits avec son lot d’incertitudes. Le PSG s’est gonflé qualitativement par un mercato de folie où Messi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et Hakimi sont venus s’ajouter à un effectif déjà talentueux. La plus prestigieuse des compétitions européennes a trouvé son favori. Ce costume est souvent bien trop lourd à porter et Manchester City, le Real, le Bayern et Chelsea, avec l’aide de Lukaku, voudront contrer l’armada parisienne quand Barcelone s’avance dans l’inconnu délesté du talent de Messi.

Quant à Bruges, seul club belge présent, peut-il avoir des attentes dans ce groupe de la mort où il faudra rivaliser avec le PSG, Manchester City et Leipzig ? Avant le coup d’envoi de cette édition particulièrement attendue, six questions ont été posées à quatre consultants de Proximus qui suivront l’intégralité de la compétition.

1 À quelles ambitions peut prétendre le Club Bruges ?

Alex Teklak : "La troisième place doit être un objectif pour le Club. Leipzig n’est plus la même équipe que l’année dernière avec le départ de Nagelsmann. C’est le bon moment pour les prendre et de les jouer dans deux semaines. Ils ne sont pas encore en place. Je ne dis pas qu’ils sont faibles car c’est une équipe où il reste de la qualité, mais ils sont prenables. Les deux autres équipes sont bien évidemment intouchables."

Xavier Chen : "L’objectif toujours raisonnable des Blauw en Zwart doit être la troisième place, mais cela risque d’être très compliqué. La quatrième place semble inéluctable. C’est compliqué d’être compétitif face à de telles formations. Le seul point d’interrogation reste le visage de Lepzig avec le départ de Nagelsmann. Retrouver leur public peut faire du bien aux hommes de Philippe Clement. Cela peut leur permettre de créer un exploit sur un match, mais à long terme ce sera difficile de prétendre à quelque chose."

Thomas Chatelle : "Le PSG et City ne boxent pas dans la même catégorie. Ce n’est pas la même planète avec ces équipes-là. Il faut réussir un miracle pour ne serait-ce qu’atteindre l’Europa League. Même s’ils ont perdu leur entraîneur, les Allemands restent une grosse cylindrée. Elle a atteint les demi-finales il y a deux ans et a participé aux quarts de finale lors de l’exercice précédent. C’est du très lourd. Bruges ne pouvait pas tomber sur pire groupe."

Benoît Thans : "C’est mission impossible. L’objectif sera d’apprendre. Sur papier, aucune équipe ne peut être concurrencée par le champion de Belgique. Certains pensent que Leipzig est jouable, mais, pour les suivre depuis une décennie, c’est au-dessus du Club, même avec le départ de Nagelsmann. Bruges est en plus moins bien que la saison dernière. Quand tu vois leur parcours en Ligue des champions, c’était une bonne surprise, mais on ne peut comparer la Lazio à aucune équipe du groupe de cette année."

(...)