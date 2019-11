Le Real Madrid a laissé échapper sa revanche et perdu son numéro 7. Retour sur une soirée de Ligue des Champions un peu folle, également marquée par un premier coup de Mourinho à Tottenham et la victoire de la Juve.



En football comme ailleurs, il faut parfois un brin de chance. Que serait-il advenu de ce Real et de la nouvelle ère Zidane si le Clasico avait été maintenu à la date du 26 octobre, quand le club de la capitale éprouvait ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’un mois plus tard, Zizou et sa bande ont pu se refaire la cerise face à des adversaires plus modestes et valider leur retour en forme avec une prestation séduisante face au PSG.

