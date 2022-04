Suivez notre multilive dès 21h:

L'affiche de ce mercredi est incontestablement Chelsea-Real, la revanche de la demi-finale de la saison dernière que les Merengues avaient perdue lors du match retour, à Londres. Mieux armés, avec notamment Alaba en défense et la progression de Vinicius Junior en attaque, les Madrilènes espèrent faire tomber les tenants du titre.De son côté, Villarreal, vainqueur sortant de l'Europa League, fait face à un énorme défi lors de la réception du Bayern Munich. D'autant plus que les Bavarois ont, eux aussi, une revanche à prendre puisqu'ils avaient été sortis par le PSG à ce même stade de la compétition la saison dernière. Le Bayern vient de récupérer Goretzka, longtemps blessé au genou, et peut donc s'appuyer sur son équipe type à l'exception de Davies, qui soigne toujours des problèmes cardiaques.: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Kanté, Kovacic, Alonso, Ziyech, Pulisic, Havertz: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema: Rulli, Aurier, Albiol, Torres, Estupian, Pino, Parejo, Capoue, Trigueros, Danjuma, Moreno: Neuer, Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Sané, Muller, Coman, Lewandowski