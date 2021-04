On se doutait que la courte pause entre la saison dernière et l’actuelle ferait grimper le nombre de blessures. D’autant que la trêve de Noël a elle aussi été raccourcie pour répondre aux besoins des calendriers surchargés. Cela s’est confirmé avec par exemple une hausse de joueurs blessés musculaires de près de 40 % en Premier League par rapport à 2019-2020. Mais on n’imaginait pas que le sort s’acharnerait à ce point sur certains clubs.

Le Real Madrid et Liverpool, deux champions nationaux en titre, font sans conteste partie des équipes les plus malchanceuses de la saison. Zinédine Zidane a vu 90 % de ses joueurs de champ (20/22) manquer au moins un match à cause d’un problème physique. Seuls Ferland Mendy et Raphaël Varane y ont échappé jusqu’à présent.