Se déplacer à l'Atletico Madrid n'est jamais chose aisée. Lesde Chelsea le savaient bien. Mais ils ont parfaitement géré leur 8e de finale aller de Ligue des Champions en allant s'imposer sur le plus petit score en Espagne.

Et cet avantage, les Anglais le doivent à Olivier Giroud. L'attaquant français a en effet inscrit l'unique but de la partie d'un somptueux retourné. Après intervention du VAR, le but qu'on pensait peut-être annulé pour hors-jeu a finalement été accordé.

Au bonheur des Blues et de Giroud, dont la réalisation va faire le tour du monde...