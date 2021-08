Les Autrichiens de Salzbourg et les Moldaves de Sheriff Tiraspol ont décroché les deux billets restants. Il s'agit de la première qualification du Sheriff Tiraspol dans l'histoire de la compétition. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi 26 août à Istanbul à partir de 18 heures.

Monaco devait réagir sur le terrain du Shakhtar Donetsk pour espérer se qualifier. Tombeurs de Genk au tour précédent, les Ukrainiens s'étaient imposés 0-1 en terre monégasque et abordaient le match retour en ballottage favorable. Le club d'Eliot Matazo, sur le banc durant les 120 minutes, pensait tenir sa qualification grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder (18e et 39e) en première mi-temps, mais Marlos réduisait le score à la 74e minute (1-2), ramenant les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux rencontres (2-2). Le score n'évoluait plus et les deux équipes devaient en découdre en prolongations. En effet, depuis cette saison, la règle des buts à l'extérieur n'est plus d'application dans les compétitions européennes. Dans les 30 minutes supplémentaires, Aguilar détournait malencontreusement un centre en retrait de Mudryk, lobant son gardien Nübel (2-2, 115e). Ce but qualifiait le Shakhtar, alors que Monaco est reversé en Europa League.

Le Sheriff Tiraspol a marqué l'histoire du football moldave ce mercredi soir en réussissant à se qualifier pour la première fois de son existence pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l'aller 3-0 sur leur terrain aux dépens du Dinamo Zagreb, les champions de Moldavie ont confirmé en Croatie en faisant 0-0.

En déplacement au Danemark après une victoire 2-1 acquise à l'aller, les joueurs du RB Salzbourg ont composté leur billet pour les poules en s'imposant à nouveau sur le score de 1-2 face à Brondby.

Le tirage au sort se déroulera ce jeudi 26 août à Istanbul à 18 heures. Champion de Belgique en titre, le FC Bruges figurera dans le quatrième et dernier chapeau de ce tirage.