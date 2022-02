Huitièmes de finale aller Mise sur le velours par Dusan Vlahovic, la Vieille Dame n’a eu que ce qu’elle méritait.

Il ne lui aura fallu que 31 secondes, un contrôle de la poitrine et un tir. Dusan Vlahovic n’aurait clairement pas pu rêver mieux pour ses débuts dans la compétition reine. Face à Villarreal, à 22 ans et 25 jours, il est devenu le deuxième joueur le plus jeune à avoir inscrit un but lors de sa première apparition en Ligue des champions pour la Juventus. Le seul à faire mieux ? Alessandro Del Piero, à 20 ans et 308 jours. "Pour sa première, je lui souhaite de marquer un but à la Del Piero, comme moi à Dortmund en 1995", avait justement confié le légendaire n°10 de la Vieille Dame à La Gazzetta.